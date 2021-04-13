«اللولو» تفتتح مركز تسوّق جديداً في «دبي للسيليكون» بكلفة مليار درهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

افتتحت مجموعة «اللولو» التجارية، أمس، مركزاً للتسوق وتجارة التجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، بكلفة إجمالية جاوزت مليار درهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، خصوصاً في قطاع التجزئة. وأعلنت المجموعة على هامش افتتاح المركز الجديد، عن إطلاقها مركزاً لوجستياً في دبي لدعم عمليات التسوق الإلكتروني باستثمارات وصلت إلى أكثر من 60 مليون درهم، لافتة إلى أنها تعتزم افتتاح سبعة منافذ جديدة لها في الإمارة قبل نهاية العام الجاري.

مراكز جديدة

وتفصيلاً، افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، مركزاً للتسوق وتجارة التجزئة تابعاً لمجموعة «اللولو» التجارية في منطقة واحة دبي للسيليكون.

وكشفت المجموعة في الوقت نفسه عن إطلاق مركز لوجستي في منطقة القوز الصناعية بدبي لدعم عمليات التجارة الإلكترونية عبر منصتها.

الكلفة

وقال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو»، ناندا كومار، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح مركز التسوق الجديد في «واحة دبي للسيليكون»، إن إجمالي كلفة إنشاء المركز وصلت إلى مليار درهم، فيما جاوز إجمالي استثمارات المجموعة في مركز القوز اللوجستي الـ60 مليون درهم.

منافذ

وأضاف كومار أن افتتاح مركز التسوق يأتي في ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، خصوصاً في قطاع تجارة التجزئة، الأمر الذي حفّز المجموعة لتنفيذ خطط توسع تشمل افتتاح سبعة منافذ جديدة لتجارة التجزئة في دبي قبل نهاية العام الجاري، حيث تم اختيار عدد من المناطق لإنشاء تلك المنافذ، أبرزها «السطوة» و«دبي الجنوب» و«منخول».

ولفت إلى أنه إضافة إلى ذلك، ستفتتح المجموعة منافذ أخرى جديدة في الإمارات الأخرى بمواقع مختلفة، مثل «بوتينة» و«سمنان» في الشارقة، فضلاً عن «الشامخة» و«الوثبة» في أبوظبي.

«هايبرماركت»

وبيّن كومار أن المجموعة أطلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 10 متاجر جديدة من نوعية الـ«هايبرماركت» في جميع أنحاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأقصى، كما افتتحت «هايبرماركت» في القاهرة الجديدة، علاوة على توسعات في سلطنة عمان والسعودية والكويت.

209 متاجر

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة «اللولو»، أشرف علي إم ايه، إنه مع افتتاح مركز التسوق الجديد يرتفع عدد متاجر المجموعة إلى 209 متاجر على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المركز يضم «هايبرماركت» وعدداً من متاجر التجزئة والمطاعم، حيث يلبي متطلبات المستهلكين القاطنين في عدد من المجتمعات السكنية القريبة، مثل «ند الشبا» و«ذا فيلا» و«البراري» و«الورقاء 2 إلى 5»، و«المرابع العربية».

وأفاد بأن اطلاق المركز اللوجستي الجديد في منطقة القوز، يدعم عمليات التسوق عبر الإنترنت بشكل أفضل، مبيناً أن المركز الذي تبلغ مساحته نحو 30 ألف قدم مربعة، مجهز بمرافق عالية التصنيف وأجهزة تخزين ذكية لتنظيم وتخزين جميع المنتجات من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى الأطعمة الأخرى، فضلاً عن منتجات غير البقالة.

وأضاف علي أن المركز يحتوي على أقسام لتلبية الطلبات على مساحات يمكن التحكم في درجة حرارتها ومرافق إعداد الطعام من أجل معالجة طعام آمنة وصحية.

المركز الثالث

قال المدير التنفيذي لمجموعة «اللولو»، أشرف علي إم إيه، إن المركز اللوجستي الجديد في منطقة القوز بدبي، يعد الثالث في القطاع اللوجستي للتجارة الإلكترونية التابع للمجموعة على مستوى العالم.

وأضاف أن المركز سيعزز عمليات المجموعة الإقليمية من خلال إتاحة المزيد من السرعة والسهولة في تنظيم الطلبات، لافتاً إلى أنه يتم العمل بالتنسيق مع مركز الاتصال العالمي التابع للمجموعة في الهند لدعم خدمة العملاء للوصول إلى المتسوقين وتوفير خدمات سريعة، لاسيما مع توقع نمو كبير في الطلب خلال الأشهر المقبلة.

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