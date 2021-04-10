«ديوا»: «الحياة الذكية» تحقق وفورات بـ52.6 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

فازت هيئة كهرباء ومياه دبين براية «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020»، عن مبادرة «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي، دون الرجوع إلى الهيئة.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأن 618 ألفاً و913 متعاملاً استفادوا من مبادرة «الحياة الذكية» منذ أطلقتها الهيئة في يوليو 2020 وحتى يناير 2021.

وحققت المبادرة وفورات وصلت إلى 179.5 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء، و67.7 مليون جالون من المياه، بما يعادل وفورات بقيمة 52.6 مليون درهم. في ما ارتفعت نسبة التبني الرقمي للمبادرة إلى 100%، وسجلت 1.24 مليون زيارة رقمية تفاعلية.

وأسهمت المبادرة في خفض 15 ألفاً و643 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، في ما بلغت نسبة ثقة المتعاملين بالمبادرة 92%، ووصلت نسبة رضاهم إلى 98%. كما أسهمت المبادرة في تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة 27%، وسجلت نسبة جودة الخدمة 94%.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الفوز يترجم التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات القيادة التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات.

وأكد أن الفوز نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار، نعمل خلاله على ابتكار حلول استباقية لتحديات الـ50 عاماً المقبلة، انسجاماً مع «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة»، و«وثيقة الخمسين» التي تهدف إلى توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي، وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل – قائد فريق الابتكار في الهيئة، المهندس مروان بن حيدر، إن المبادرة تشمل حزمة من البرامج التوعوية والتحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وحل المشكلات والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك.

وأكد أن المبادرة تعملعلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك عبر تقديم معلومات واضحة عن الفواتير ومكوناتها الرئيسية، وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع الاستهلاك.



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