اتفاقية تدعم تحديث الشبكة الذكية لـ «ديوا»

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم مع شركة «دِل تكنولوجيز»، لبحث فرص التعاون في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز المرونة السيبرانية واستمرارية الأعمال، وتدعم تحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل، إلى جانب توسيع تطبيقات الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في البنية التحتية الذكية والمستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة واعتمادية خدمات الكهرباء والمياه».

وأضاف: «تأتي مذكرة التفاهم مع (دِل تكنولوجيز) في إطار حرصنا على توسيع التعاون مع شركات التقنية العالمية لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم المرونة السيبرانية والتشغيلية، وتطوير الشبكة الذكية، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وجاهزية البنية التحتية الرقمية للهيئة».

من جانبه، قال المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في «دِل تكنولوجيز»، وليد يحيى: «يعكس تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي تركيزاً مشتركاً على استكشاف حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحديث البنية التحتية الذكية، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، وإرساء أساس قابل للتوسع للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي».

وتشمل مجالات التعاون ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، دراسة تطوير تصاميم مرجعية ومشاريع تجريبية لتحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل وعمليات تشغيل الشبكة، بما يسهم في تعزيز موثوقيتها وتحسين قدرات المراقبة والتحكم واستعادة العمليات، مع ضمان التوافق مع المنصات القائمة.