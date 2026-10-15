«ديوا» تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تعزيز التعاون في الطاقة والاستدامة

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مع وفد من المنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى، ألويس زوينجي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».

واستعرض الطاير، خلال اللقاء الذي حضره النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، المهندس مروان بن حيدر، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، المهندس وليد بن سلمان، أبرز مشروعات الهيئة ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.

وسلط الضوء على إنجازات الهيئة، مشيراً إلى تصدرها 13 مؤشراً عالمياً في مجالات عملها، وتسجيل دبي أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً لكل متعامل، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%.

وتطرق إلى استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، اللتين تستهدفان توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، كما استعرض مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تستهدف الهيئة رفع قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالخطة الأصلية البالغة 5000 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يسهم التوسع في قدرة المجمع في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بنحو 6.5 مليون طن سنوياً وفق الخطة الأصلية. كما استعرض الطاير تجربة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي، التي بدأت قبل نحو 10 سنوات، ودوره في تطوير العمليات الداخلية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والموظفين.

وأكد أن الهيئة ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ انضمت في عام 2018 إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، لتصبح، وفقاً للهيئة، أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم إلى المركز.

وأوضح أن الشراكة تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص والتحديات، ووضع خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية.