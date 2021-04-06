«نخيل» تُنجز الأعمال الإنشائية لـ 4 مشروعات تجزئة خلال 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بأنها ستنجز كامل الأعمال الإنشائية في أربعة مشروعات للتجزئة تابعة لها خلال العام الجاري، مشيرة إلى حجز نسبة كبيرة من المساحات في تلك المشروعات.

وذكرت الشركة، على هامش افتتاح منصة المشاهدة «ذا ڤيو آت ذا بالم»، التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا» أمس، أنها طرحت آخر الشقق السكنية المتبقية في برج «ذا بالم تاور»، لافتة إلى أنه تم بيع 70% من شقق البرج.

«ذا ڤيو آت ذا بالم»

وتفصيلاً، افتتحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا»، والتي من المقرر أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من يوم غد السابع من أبريل الجاري.

وقالت الشركة إن الكشف عن موعد افتتاح «ذا ڤيو آت ذا بالم» يتزامن مع إعلان شركة «نخيل»، أخيراً، عن إنجاز 95% من برج «ذا بالم تاور» الذي من المقرر افتتاح مكوناته بحلول أكتوبر من العام الجاري.

نجاح

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل»، عمر خوري: «لقد عملنا على مدار 20 عاماً على تحقيق رؤية (نخلة جميرا)، وها نحن اليوم نوسّع قصة نجاحها المتنامية من خلال إطلاق (ذا ڤيو آت ذا بالم)».

معلم جديد

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن منصّة «ذا ڤيو آت ذا بالم» تمثل معلماً جديداً يضاف إلى القائمة المتعددة من مناطق الجذب السياحي التي تتميّز بها إمارة دبي، كما أنها توفّر المزيد من التجارب لسكان وزوار المدينة. وأضاف أن افتتاح المنصّة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سيعزز من البيئة الآمنة التي أوجدتها دبي.

شقق

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، عقيل كاظم، في تصريحات صحافية على هامش فعالية الافتتاح، إن الشركة طرحت آخر الشقق السكنية المتبقية في برج «ذا بالم تاور» المكون من 52 طابقاً الواقع في «نخلة جميرا»، مشيراً إلى أنه تم بيع نحو 70% من الشقق في البرج، وسيتم تسليمها في نهاية أكتوبر المقبل، لافتاً إلى إنجاز 95% من البرج.

مشروعات

بدوره، قال المدير العام لقسم الترفيه في «نخيل مولز»، إن الشركة ستنجز كامل الأعمال الإنشائية في أربعة مشروعات للتجزئة تابعة لها، وهي، «سيركل مول»، «سوق ورسان»، «الخيل أفنيو»، فضلاً عن «سوق المرفأ»، خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم حجز نسبة كبيرة من المساحات في هذه المشروعات.

منصة «ذا ڤيو»

تبدأ جولة الزوار في اتجاه منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» من الطابق الثاني في برج «ذا بالم تاور» والذي يمكن الدخول إليه مباشرةً من «نخيل مول».

وتضم المنصة، التي تقع في الطابق 52 من برج «ذا بالم تاور» على ارتفاع 240 متراً فوق «نخلة جميرا»، صالة حصرية مخصصة للزوار من كبار الضيوف والشخصيات تمتد على مساحة 120 متراً مربعاً، كما تتميز بشرفة خارجية مع إطلالات على الجزيرة والبحر والمدينة.

أسعار التذاكر

تختلف أسعار تذاكر المنصة بحسب الفئة، حيث تبدأ من 100 درهم للبالغين و69 درهماً للصغار، في حين أن أسعار المسار السريع تبدأ من 175 درهماً للبالغين و120 درهماً للصغار. أما الباقات المخصصة لكبار الشخصيات، فتبدأ من 350 درهماً للبالغين و200 درهم للصغار، في حين يكون الدخول مجاناً للأطفال دون سن الرابعة.

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