«مبادلة» تبيع حصة في «الدار العقارية» بـ 3.5 مليارات درهم لمصلحة «سبلايم»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

استحوذت شركة «سبلايم للاستثمار التجاري»، التابعة لمجموعة «ألفا ظبي هولدنغ» على 12.21% من حصة شركة مبادلة للاستثمار، في شركة الدار العقارية. وتتولى «ألفا ظبي هولدنغ»، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي، إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية. وستظل شركة مبادلة، أكبر مساهم في شركة الدار العقارية، بحصة قدرها 25% من إجمالي أسهم الشركة، وستواصل دورها كمستثمر طويل الأمد في دعم نمو شركة الدار، باعتبارها شركة وطنية رائدة في القطاع العقاري، تتمتع بأعلى قيمة سوقية في هذا القطاع، وتعمل كمحرك رئيس لدعم جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي.

واشتملت الصفقة على بيع 960 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.5 مليارات درهم (بواقع 3.67 دراهم للسهم)، وتُعد من أكبر صفقات الشراء للأسهم الخاصة في شركة مدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات. وتم إنجاز الصفقة من خلال شركة الدولية للأوراق المالية وأبوظبي التجاري للأوراق الماليّة.

إلى ذلك، سجلت سيولة الأسواق أمس، قرابة خمسة مليارات درهم، منها 4.751 مليارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من صفقة شراء قامت بها «سبلايم للاستثمار التجاري»، التابعة لشركة «مبادلة» بنسبة 12.2% من أسهم «الدار العقارية»، ما أسهم في تسجيل السوق أعلى مستوى له في نحو 16 عاماً، فيما سجلت سيولة تداولات سوق دبي المالي 209 ملايين درهم.

وبنهاية جلسة أمس، أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.32%، عند مستوى 2550 نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعا بنسبة 0.8% عند 3.54 دراهم وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، بينما انخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 1.5% عند 0.26 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً وبواقع نقطتين، وأغلق عند مستوى 5912 نقطة، يعد الأعلى على الاطلاق منذ عام 2005، وبتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 4.751 مليارات درهم.

وأقفل سهم أبوظبي الأول عند سعره السابق 14.6 درهماً، وبتداولات قاربت 20 مليون سهم.

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