«دبي للسلع» يقدم رخصة مزاولة أعمال للفائز في برنامج «C3»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

انضمّ مركز دبي للسلع المتعددة، أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، إلى برنامج تسريع الأثر الاجتماعي (C3) المدعوم من بنك «إتش إس بي سي»، كشريك لدورة البرنامج لعام 2021. وأفاد بيان صدر أمس، بأن المركز سيُقدم للفائز رخصة مزاولة أعمال لمدة عامين.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «يسعدنا أن نتعاون مع برنامج تسريع الأثر الاجتماعي (C3) لدعم روّاد الأعمال المتحمسين والموهوبين والمبتكرين»، لافتة إلى أن من أهم المقومات الحيوية لتأسيس الأعمال وتنميتها، أن تكون في منظومة داعمة متكاملة، تسهّل الاتصال بشبكات الأعمال العالمية، وهذا ما يوفره المركز لأعضائه.

ولفتت أحمدي إلى اختيار 18 ألف شركة، المركز، كمقر لمزاولة أعمالها، وبالتالي سيستفيد الفائز في برنامج تسريع الأثر الاجتماعي من شبكة أعمال واسعة ومتنامية.

من جانبها، قالت الشريك المؤسس لبرنامج (C3)، ميديا نوسنتيني، إن البرنامج يقدم فرصة ممتازة لروّاد الأعمال، تدعم جهودهم لصناعة تأثير إيجابي في العالم، عبر تجربة تعليمية مدمجة وفريدة، من شأنها تسريع نمو مشروعاتهم، وتعزيز تأثيرها.

بدورها، هنّأت الرئيس الإقليمي للاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط لدى بنك «إتش إس بي سي»، صابرين رحمن، المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي، مؤكدةً دور البرنامج في دعمهم ومساعدتهم على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحكومة، ومبادئ الاستدامة بشكل منهجي في مشروعاتهم.

يشار إلى أنه تم اختيار 42 متأهلاً إلى مرحلة «نصف النهائي» من بين مجموعة من 1000 مشارك من الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عُمان، السعودية، تركيا، إضافة إلى الإمارات، وجميعهم يركزون على أفكار ومشروعات لدعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وتتضمن المرحلة التالية من البرنامج اختيار 20 متأهلاً ليشاركوا في التصفيات النهائية، ويتابعوا رحلتهم التعليمية والتواصل مع المستثمرين المؤثرين خلال منافستهم على الجائزة النهائية.

وسيحصل المتسابقون الثلاثة الأوائل على جوائز نقدية دون أسهم مقدمة من «إتش إس بي سي»، إضافة إلى خدمات استشارية مجانية من داعمي برنامج (C3)، في ما تقدر القيمة الإجمالية للجائزة بنحو 750 ألف دولار.

كما سيحصل الفائز في المسابقة النهائية التي ستقام في يوليو المقبل، على فرصة الحصول على رخصة مزاولة أعمال لمدة عامين في مركز دبي للسلع المتعددة، ما يمكنه من توسيع أعماله، والتعاون والتفاعل مع مجتمع روّاد الأعمال في دبي.

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