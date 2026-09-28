قادة شركات عائلية يشاركون في برنامج تأهيل لعضوية مجالس الإدارة

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يؤهل المنضمين إليه لعضوية مجالس إدارة الشركات العائلية، بهدف تطوير قدرات أعضاء مجالس الإدارة، وتعزيز ممارسات الحوكمة وفق أفضل المعايير الإدارية والمؤسسية.

ويشارك في البرنامج التدريبي، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي 27 من قادة الشركات العائلية، بما يتيح لهم فرصة نوعية لتطوير قدراتهم القيادية، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، ويدعم الارتقاء بدورهم كأعضاء في مجالس الإدارة، وفق أعلى معايير الكفاءة الإدارية وأفضل الممارسات الدولية.

ويعتمد البرنامج منهجاً شاملاً يغطي مجموعة من المجالات الحيوية اللازمة لتعزيز نجاح الشركات واستمراريتها، حيث يستكمل المشاركون أربع مراحل تدريبية تفاعلية، تتناول أساسيات حوكمة الشركات، وأدوار أعضاء مجالس الإدارة وفاعلية المجالس، والجوانب المالية والمحاسبية والتقارير المؤسسية. كما يتلقون تدريباً متخصصاً في موضوعات محورية، تشمل الاستراتيجية وإدارة المخاطر وأخلاقيات العمل والواجبات القانونية لأعضاء مجالس الإدارة، إلى جانب هيكلية المجلس وسبل تعزيز فاعليته.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تمثل الحوكمة الفعّالة والقيادة الاستشرافية لمجالس الإدارة ركيزتين أساسيتين لتعزيز استدامة الشركات العائلية وقدرتها على النمو والتكيف مع المتغيرات». وأضاف: «نحرص على تمكين قادة الشركات العائلية من تطوير قدراتهم الإدارية والقيادية، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تدعم استمرارية الأعمال، وترسخ أسس اتخاذ القرار الرشيد».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، جون غوليفر: «يسعدنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية لتعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطامحين، ودعم تبني أفضل ممارسات الحوكمة الرائدة، واستناداً إلى إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة، يزوّد البرنامج المشاركين بالمعرفة والرؤى العملية اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم بكفاءة، وتعزيز أداء مجلس الإدارة، والمساهمة في تحقيق النجاح المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية».

وبمجرد إكمال المراحل الأربع واجتياز التقييم النهائي، يمنح المشاركون شهادة «مدير معتمد»، استناداً إلى «إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة»، المعتمد لدى المعهد.