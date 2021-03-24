600 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال أكثر من 600 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 مارس الجاري، مقابل نحو 603 آلاف في الأسبوع السابق عليه، بنسبة تراجع طفيفة بلغت نحو 0.6%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ستشغّل نحو 2.2 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالعدد نفسه في الأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وذكرت المؤسسة أن شركة طيران الإمارات، ستشغل بدروها خلال الأسبوع الجاري نحو 478 ألف مقعد، مبينة أن شركات الطيران في دولة الإمارات شغّلت في الإجمال 2.57 مليون مقعد خلال يناير من العام الجاري، و2.35 مليون مقعد في فبراير 2021.

وعالمياً، أوضحت «أو إيه جي»، أن شركات الطيران حول العالم، ستشغل نحو 60 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو طفيفة بلغت نحو 1.4% مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تحتفظان بأكبر نسبة من المقاعد على الرحلات المجدولة، حيث إن الجزء الأكبر منها للرحلات الداخلية.

وأضافت أن منطقة أوروبا الغربية شهدت أعلى نسبة نمو في السعة، بنسبة بلغت نحو 13% على أساس أسبوعي.

ووفقاً للمؤسسة، تمت إزالة نحو 17 مليون مقعد إضافي هذا الأسبوع للرحلات المجدولة مستقبلاً، حتى نهاية مايو، لافتة إلى أنه مع الاقتراب من بعض المواعيد النهائية الرئيسة لتخفيف قيود الإغلاق، تتطلع شركات الطيران الآن إلى نهاية أبريل، وقد تجري التعديلات اللازمة على السعة.

شركات الطيران في الشرق الأوسط تشغل 2.2 مليون مقعد في أسبوع.

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