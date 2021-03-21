"أرابتك" ترفع طلب البدء في إجراءات الإفلاس لمحاكم دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت شركة "أرابتك القابضة" عن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة، بشأن طلب إشهار الإفلاس وتصفية الشركة وشركات تابعة لها.

وأشارت الشركة، في بيان لها، على سوق دبي المالي، إلى أنه تم تقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاس أمام محاكم دبي من قبل شركة "أرابتك القابضة" - مساهمة عامة، بالإضافة إلى الشركات التابعة "أرابتك للإنشاءات، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة، وأرابتك بريكاست، وشركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية".

وأوضحت أن القاضي أصدر، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021، قراره بتعيين لجنة خبراء سباعية للنظر في طلب الإفلاس، وتكون مهمتها إعداد تقرير منفصل لكل شركة تابعة على حدة، وتقرير مجمع عن الشركة القابضة، وتقييم الوضع المالي لها، وما إذا كانت في حالة ذمة مالية مدينة، ومدى إمكانية إعادة الهيكلة.

وعقدت لجنة الخبرة المعينة من قبل المحكمة جلستها الأولى مع ممثلي الشركات القانونيين (مكتب جلوبال محاماة واستشارات قانونية)، ومازال الموضوع أمام مرحلة الخبرة حتى تاريخه ولم يصدر تقريرها بعد.

وفي الأول من مارس 2021، تم التقدم بطلب لمحكمة دبي من قبل الشركات القابضة لإدخال شركتين إضافيتين تعملان تحت مظلة الشركة القابضة، وهما "شركة جي اس اي لمقاولات الإنشاءات المعدنية"، و"شركة الخليج للصناعات الحديدية".

وفي ديسمبر من عام 2020، أعلنت شركة "أرابتك القابضة" تقدمها بطلب للمحكمة لإشهار إفلاسها، وبعض من شركاتها التابعة، وتصفية أموالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news