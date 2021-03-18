«دبي للذهب والسلع» تطلق العقود الآجلة للروبية الباكستانية في أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت بورصة دبي للذهب والسلع أنها ستطلق قريباً العقود الآجلة للروبية الباكستانية، التي ستكون الأولى من نوعها التي يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم، ما يتيح للمشاركين في السوق توسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية.

وأكدت أن إطلاق هذا العقد يأتي بعد إجراء دراسات موسعة في السوق، وجمع آراء وملاحظات أعضاء بورصة دبي للذهب والسلع، لافتة إلى أن العقد الجديد، المقرر طرحه للتداول، اعتباراً من يوم الجمعة 16 أبريل 2021، سيسهم في تزويد المشاركين في السوق بالمنطقة بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة، من خلال تداول الروبية الباكستانية على منصة مرخصة وآمنة ومعترف بها عالمياً.

وستقدّم «شركة دبي لمقاصة السلع» تعويضات الهامش لفروق التقويم في العقود الآجلة للروبية الباكستانية، ما سيؤدي إلى تعزيز كفاءة رأس المال لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن العقود الآجلة للروبية الباكستانية ستسهم في تنويع محفظة البورصة من منتجات العملات، وستوفر للأعضاء فرصاً إضافية للتحوط والمراجحة على المدى القصير.

وأضاف: «يشكّل المواطنون الباكستانيون ثاني أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في دولة الإمارات، وبما أن هذا العقد هو الأول من نوعه في العالم، فنحن على ثقة تامة بأنه سيوفر للمشاركين في السوق فرصة مهمة، ومرونة أكبر للوصول إلى السوق الباكستانية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن إطلاق هذا العقد سيسهم بشكل رئيس في دعم استراتيجية النمو المستقبلية لبورصة دبي للذهب والسلع، في وقت تتطلع إلى إطلاق مزيد من المبادرات المماثلة قريباً.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة العقد الجديد مليونَي وحدة من عملة العقد الأساسية (الروبية الباكستانية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأميركي، على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول، فيما تمتد ساعات التداول من 07:00 وحتى 23:55 بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج.

اهتمام بعقود العملات

تشهد بورصة دبي للذهب والسلع اهتماماً متزايداً بعقود العملات، إذ شهدت إقبالاً قوياً على العقود الآجلة للروبية الهندية، في نهاية فبراير الماضي، كما سجّلت معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً قياسياً بلغ 168 ألف عقد، وحجم تداولات إجمالي بلغ 121 ألفاً و570 عقداً، في 26 فبراير 2021.

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