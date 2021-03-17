خصومات تصل إلى 35% في فنادق بالدولة خلال «عطلة الربيع»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طرحت فنادق عاملة في الدولة، خصومات تصل إلى 35% على الإقامة، فضلاً عن تخفيضات على الأغذية والمشروبات التي تقدمها بنسب تصل إلى 25%، بمناسبة عطلة الربيع للمدارس التي تبدأ في 26 مارس الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤولون في تلك الفنادق، لـ«الإمارات اليوم» إن العطلة ستسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية، متوقعين زيادة الإشغال الفندقي بنسب تجاوز 90%.

تنشيط

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «رامادا داون تاون أبوظبي»، إسماعيل إبراهيم، إن الفندق سيطرح اعتباراً من الـ26 مارس الجاري تزامناً مع عطلة الربيع للمدارس، خصومات على أسعار الغرف الفندقية تصل إلى 35%، إضافة إلى طرح تخفيضات على الأغذية والمشروبات التي يقدمها الفندق بنسب تصل إلى 25%.

وأضاف إبراهيم، أنه من المنتظر أن تنشط العطلة الفنادق بشكل كبير، خصوصاً أنها تسبق شهر رمضان مباشرة، متوقعاً أن ترتفع نسب الإشغال الفندقي لتتجاوز 90% مع تفضيل كثيرين قضاء الإجازة داخل الدولة بدلاً من السفر إلى الخارج بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

خصومات مختلفة

من جهته، قال المدير العام الإقليمي لفنادق «كراون بلازا أبوظبي» و«هوليداي إن أبوظبي» و«كراون بلازا دبي»، خالد زكي، إن الفنادق الثلاثة طرحت خصومات اعتباراً من أمس الموافق 17 مارس الجاري، لتنشيط السياحة الداخلية بمناسبة عطلة الربيع.

وأوضح زكي أن تلك الخصومات تتضمن تخفيضاً بنسبة 25% على أسعار الغرف، إضافة إلى خصم 20% في المطاعم، مع الدخول المجاني للعديد من المرافق التي تقدم خدمات مثل النادي الصحي وصالات التمرينات الرياضية وحمامات السباحة في «كراون بلازا أبوظبي» و«هوليداي إن»، فضلاً عن قسيمة شرائية «كوبون» تتضمن خصماً بقيمة 25% على فعاليات «دبي مول» لنزلاء «كراون بلازا دبي».

عطلة مثالية

بدوره، قال المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل للضيافة»، كولين بيكر، إن عطلة الربيع تُعد مثالية للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح، لاسيما مع اعتدال الطقس الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة.

وأضاف بيكر أن المجموعة بدأت طرح خصومات بنسبة 30% على الإقامة في فنادقها، إلى جانب الحصول على قسائم مجانية في وجهة «دبي باركس أند ريزورتس» الترفيهية، علاوة على إمكانية تسليم الغرف في وقت متأخر والإقامة المجانية للأطفال تحت سن السادسة، لافتاً إلى أن هذه العروض تستمر حتى نهاية عطلة الربيع.

وتوقع أن تشهد نسبة الإشغال خلال إجازة الربيع للعام الجاري في فندق «بارك ريجيس كريس كين» بدبي نمواً قدره 150%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

زيادة الإقبال

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في مجموعة «جنة للفنادق والمنتجعات»، أسامة شروف، إن المجموعة بدأت اعتباراً من أمس، طرح خصومات بنسبة 15% على أسعار الغرف، إضافة إلى خصم 20% على الطعام والشراب في فنادقها بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، فضلاً عن بطاقتي دخول إلى «دبي باركس أند ريزورتس» مع كل إقامة في أي فندق من فنادق المجموعة في الإمارات، مشيراً إلى أن الخصومات مستمرة حتى أول أيام شهر رمضان.

وتوقع شروف أن تسهم عطلة الربيع في زيادة السياحة الداخلية ورفع إشغال الفنادق لنسب تزيد على 80%، لافتاً إلى أنه من المنتظر أيضاً زيادة الإقبال على فنادق دبي والإمارات الشمالية.

استمرار العروض

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فنادق جيون» أحمد حسيب، إن المجموعة تطرح اعتباراً من اليوم، عروضاً بمناسبة عطلة الربيع، تتضمن خصومات بنسبة 15% على أسعار الغرف والأغذية والمشروبات، لتشجيع السياحة الداخلية ورفع نسب الإشغال في فنادق المجموعة بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وأشار إلى أن العروض ستستمر حتى العطلة الصيفية للمدارس، خصوصاً أن جميع المؤشرات الحالية تبشر بصيف جيد من حيث نسب الإشغال، مع توقعات بتباطؤ السياحة الخارجية بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، ما يصبّ في مصلحة الإمارات التي نجحت في مواجهة الجائحة باحترافية كبيرة.

وبين حسيب أن نسب الإشغال الفندقي خلال الفترة المقبلة سترتبط بالحوافز وعروض التخفيضات التي توفرها الفنادق، فضلاً عن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة.

الفنادق الشاطئية

من جهتها، قالت نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «بارسيلو» في دول مجلس التعاون الخليجي، راشيل لوبيز، إن المجموعة استعدت لاستقبال المقيمين والسياح في فنادقها خلال عطلة الربيع عبر طرح خصومات تستمر حتى نهاية العطلة، موضحة أن تلك الخصومات تبدأ من 10% لجميع المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج عند الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة، إلى جانب حزم إقامة ترفيهية تتضمن نقاطاً يمكن استبدالها في مطاعم فنادق المجموعة.

وقالت لوبيز: «نتوقع نسب إشغال مرتفعة خلال عطلة الربيع للعام الجاري، لاسيما في الفنادق الشاطئية والقريبة من البحر».

فرصة

قال مدير عام فندق «مرسى ياس مارينا» في أبوظبي، بيلي كانيلاس، إن عطلة الربيع للمدارس، تعتبر فرصة لنمو السياحة الداخلية في جزيرة ياس، مشيراً إلى أن الجزيرة تشهد إقبالاً ملحوظاً سواء من السياح أو المقيمين. وأضاف أن التحديثات الأخيرة على قائمة الدول الخضراء التي يمكنها السفر إلى أبوظبي مباشرة دون إجراءات الحجر الصحي، أسهمت في زيادة أعداد زوّار أبوظبي.

- فنادق: العطلة ستسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية.

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