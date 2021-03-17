603 آلاف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال أكثر من 603 آلاف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 15 مارس الجاري، مقابل نحو 600 ألف مقعد في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو طفيفة بلغت نحو 0.5%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل نحو 2.19 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 0.4%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وبيّنت المؤسسة أن شركات الطيران في دولة الإمارات شغّلت في الإجمال 2.49 مليون مقعد في ديسمبر الماضي، و2.57 مليون مقعد خلال يناير من العام الجاري، و2.35 مليون مقعد في فبراير 2021.

وعالمياً، ذكرت المؤسسة أنه تمت إضافة مليون مقعد على أساس أسبوعي، ونحو 20 مليوناً في أبريل، مشيرة إلى أن القدرة الاستيعابية لشهر مايو شهدت انخفاضاً طفيفاً، مقارنة بجداول الأسبوع الماضي.

وأضافت أن معظم المناطق الجغرافية سجّلت خلال الأسابيع الأخيرة نمواً ثابتاً على أساس أسبوعي، موضحة أن أميركا الشمالية سجلت في الصدارة الشهر الماضي، حيث زادت السعة بنسبة 20% مع تشغيل كل هذه السعة الإضافية تقريباً على الرحلات المحلية.

لكن «أو إيه جي» أعربت في الوقت نفسه عن قلقها للانخفاض الكبير بالسعة في أميركا الجنوبية.

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