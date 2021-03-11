4.8 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.8 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 953 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 626.85 مليون درهم و858 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.48 مليار درهم، منها 71 رهنا لأراضي بقيمة 325.56 مليون درهم، و293 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 300 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 231 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 310 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 196 مليون درهم.

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