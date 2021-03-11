«فلاي دبي» تضم «تيرانا» الألبانية إلى شبكة وجهاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اعتباراً من 28 مارس الجاري، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة، مؤكدة أنها ستشغل رحلتين أسبوعياً، بين مطارَيْ: دبي وتيرانا الدوليين.

وأوضحت «فلاي دبي»، في بيان لها أمس، أن الرحلات على هذه الوجهة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، وستعمل من المبنى رقم 3، في مطار دبي الدولي، يومَي الخميس والأحد.

ووفقاً للشركة، تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى تيرانا من 8000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2000 درهم.

أما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من تيرانا إلى دبي، فتبدأ من 1800 يورو (نحو 7860 درهماً)، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 420 يورو (نحو 1835 درهماً).

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه ومع استمرار رفع الدول الواقعة ضمن دائرة الطيران لدى الناقلة لقيود السفر، فإن الشركة تواصل البحث عن فرص جديدة لربط الأسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات السابقة بدبي، لافتاً إلى أن «فلاي دبي» أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة بين دبي وتيرانا.

بدوره، قال سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات، إرمال دريدا، إن بدء الرحلات المباشرة بين دبي وتيرانا يوفر خيار سفر أكثر ملاءمة للمواطنين الألبان، الذين يعيشون في دولة الإمارات، وللعديد من السياح الذين يزورون ألبانيا للترفيه والأعمال أو ترانزيت.

وأكد أن هذا الجسر الجديد يمنح المزيد من المسافرين فرصة اكتشاف جمال ألبانيا، الواقعة في قلب منطقة البلقان والبحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن ألبانيا تقدم مجموعة ممتازة من مناطق الجذب السياحي بأسعار في متناول الجميع.

في السياق نفسه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن الرحلات الجوية إلى تيرانا متاحة للحجز حالياً على موقع الناقلة الشبكي، لافتاً إلى أن تيرانا تتمتع بموقع مركزي في جنوب شرق أوروبا، مع سهولة الوصول إلى السواحل والجبال الجميلة على طول البحر الأدرياتيكي.

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