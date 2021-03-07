الأسهم القيادية تدفع مؤشرات أسواق المال المحلية للتراجع بجلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أنهت أسواق المال المحلية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع بضغط من بعض الأسهم القيادية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.92%، عند مستوى 2545 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 153 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 13 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت شركة واحدة على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنسبة 0.8% عند 3.63 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم "إعمار مولز" بنسبة 1.7% عند 1.74 درهم، ومن خلال تداولات قاربت 8 ملايين سهم.

وانخفض سهم "دي إكس بي إنترتينمنتس" بنسبة 1.3% عند 0.075 درهم، ومن خلال تداولات قاربت 13 مليون سهم، بينما انخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.6% عند 4.77 درهم، من خلال تداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم "أمانات" مرتفعا بنسبة 1.1% عند 0.849 درهم، وبتداولات تجاوزت 34 مليون سهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضا بشكل طفيف وبواقع نقطتين، عند مستوى 5691 نقطة، ومن خلال تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 825 مليون درهم.

وأغلق سهم "الدار العقارية" عند سعره السابق 3.7 درهم، وبتداولات تجاوزت 59 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للإستثمار" بنسبة 2.2% عند 0.327 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وانخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.1% عند 14.9 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "دانة غاز" بنسبة 2.8% عند 0.73 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

وفي السياق ذاته أعلنت شركات أخبار مهمة تتعلق بها خلال جلسة اليوم، حيث وافق مجلس إدارة شركة "داماك العقارية" خلال اجتماعه المنعقد الخميس الماضي، على زيادة ملكية الشركة في رأس مال شركة "داماك إنترناشيونال ليمتد" .

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إلى أن المجلس وافق على زيادة حصتها في الشركة من 20% إلى 45%.

كما أعلنت شركة "دانة غاز" أن مجلس إدارتها سيناقش توزيع أرباح نقدية مقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 10 مارس الجاري.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها سيناقش كذلك سياسة توزيع الأرباح.

كما صادقت الجمعية العمومية لشركة "الخليج للمشاريع الطبية" المنعقدة اليوم الموافق 7 مارس 2021، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % (ما يعادل 10 فلوس/ للسهم) من رأس المال عن عام 2020

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