تجار: انخفاض الأسعار يحفز الطلب على سبائك الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 6 و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، حفزت الطلب على السبائك الذهبية في الأسواق، مع تفضيل عدد من المتعاملين، الشراء خلال الفترة الحالية، لأغراض تتعلق بالادخار أو الاستثمار، لافتين إلى أن تراجع الأسعار انعكس بشكل محدود على مبيعات المشغولات.

بدورهم، أفاد متعاملون بأنهم اشتروا سبائك ذهبية بقطع صغيرة ومتوسطة، للاستفادة من تراجع الأسعار.

وتفصيلاً، قال المتعامل، السيد علي، إنه «اشترى قطعتين من السبائك الذهبية بأوزان متوسطة، وذلك لأغراض تتعلق بالادخار والاستفادة من التراجع السعري الكبير الذي سجله الذهب أخيراً».

وأشار المتعامل، عبدالقادر حسين، إلى أنه «فضل شراء قطعة واحدة من السبائك الذهبية أخيراً، بعد تسجيل أسعار المعدن الأصفر لمعدلات انخفاض كبيرة، وأنه يعتزم الشراء لاحقاً لقطعة أخرى عند تسجيل أسعار الذهب لتراجعات جديدة».

وأضاف المتعامل، سامي عبدالحكم، أن «تراجع أسعار الذهب أخيراً، كان محفزاً لشراء قطعتين من السبائك بأوزان صغيرة، ترقباً لانخفاضات إضافية تشجعه على الشراء مرة أخرى».

السبائك الذهبية

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً لافتاً في الإقبال على شراء السبائك الذهبية، وذلك بدعم من التراجع الكبير لأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «انخفاض الأسعار أسهم في تنشيط المبيعات بنسب متباينة، لكنها تركزت بشكل أكبر على السبائك، مقارنة بالمشغولات الذهبية، وذلك لكون الأخيرة ترتبط بمناسبات ومواسم محفزة للشراء، بخلاف السبائك، المخصصة لأغراض الادخار أو الاستثمار».

تنشيط الطلب

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الانخفاضات السعرية جاءت محفزة للطلب على شراء السبائك، لاسيما أن عدداً من المتعاملين في ذلك القطاع كانوا يترقبون منذ فترة ويؤجلون عمليات الشراء لحين تراجع الأسعار»، لافتاً إلى أن «الطلب تركز في السبائك من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، مع تفضيل البعض خلال الفترة الحالية للشراء الحذر، أي شراء قطعة أو قطعتين، مع ترقب تسجيل أسعار الذهب لانخفاضات جديدة».

وأفاد مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات إمبريال»، أشوين شوني، إن «عدداً كبيراً من المتعاملين فضل الاستفادة من التراجع السعري للذهب، عبر شراء قطع من السبائك، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار»، معتبراً أن «عمليات الشراء الحذرة للسبائك تعد منطقية في ظل التباين الكبير في الأسعار وتوقعات باستمرار انخفاض الأسعار، بدعم توزيع لقاحات كورونا في مختلف الأسواق الدولية بشكل متنامٍ».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 207.75 دراهم، بانخفاض قيمته 7.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 195.25 درهماً، بتراجع 7.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 186.25 درهماً، بانخفاض 7 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 159.5 درهماً، بتراجع 6 دراهم.

الذهب يهبط عالمياً لأدنى مستوى في 9 أشهر

نزلت أسعار الذهب عالمياً، أمس، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً واتجهت صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.4 دولاراً. ومنذ بداية الأسبوع الماضي تراجع الذهب 2.3%.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1690.4 دولاراً. وقال كبير محللي السوق لدى «أواندا»، جيفري حالي: «من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كافٍ بالنسبة للأسواق، وبطريقة ما فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأميركية بقوله إنه مرتاح لذلك». وأضاف: «جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات»، موضحاً أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية، وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار. وتماسكت العوائد الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. لندن - رويترز

- تراجع الأسعار انعكس بشكل محدود على مبيعات المشغولات.

- الطلب على المشغولات يرتبط بمناسبات ومواسم محفزة للشراء.

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