«دبي للذهب والسلع»: 348.3% ارتفاعاً في تداولات العقود الآجلة للفضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً ملحوظاً في تداولات العقود الآجلة للفضة خلال فبراير الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 348.35% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البورصة في بيان أمس، إلى أنه خلال فبراير كان الاهتمام القوي بالمعادن الثمينة يوافق التوجهات العالمية السائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات جرّاء تقلبات السوق.

كما سجلت بورصة دبي للذهب والسلع ثالث أعلى معدل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة لليورو منذ إطلاقها، وذلك بواقع 1623 عقداً في ضوء سعي الأعضاء والمشاركين في السوق إلى إدارة المخاطر التي تواجههم.

وإضافة إلى ذلك، سجّلت البورصة زيادة كبيرة في تداولات العقود الآجلة للروبية الهندية في نهاية فبراير نتيجة تقلبات السوق، حيث شهدت الروبية الهندية أكبر انخفاض لها في 11 شهراً، ما جعل بورصة دبي للذهب والسلع تسجّل اهتماماً شهرياً مفتوحاً بلغ 168 ألف عقد، وحجم تداولات إجمالية بلغت 121 ألفاً و570 عقداً يوم 26 فبراير 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: «يسر بورصة دبي للذهب والسلع الإعلان عن استعدادها لإطلاق عقد آجل للروبية الباكستانية في إطار جهودنا لتلبية المتطلبات المتغيرة لأعضائنا».

وأضاف أن «إطلاق هذا العقد يأتي بعد إجراء أبحاث موسّعة في السوق وجمع آراء وملاحظات أعضائنا، حيث يعتبر أول ابتكار من نوعه لأي بورصة مرخصة».

وبيّن ميل أن قيمة العقد تبلغ مليوني روبية باكستانية (عملة العقد الأساسية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأميركي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول.

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