سعر «سوبر 98» و«خصوصي 95» يرتفع 21 فلساً للتر خلال مارس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين بمشتقاته: «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، ارتفاعاً اعتباراً من الأول من مارس الجاري، يبلغ 21 فلساً للتر، فيما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً قدره 14 فلساً، مقارنة بأسعار فبراير 2021، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي الارتفاعات السعرية عقب فترة استقرار امتدت لنحو 11 شهراً منذ أبريل 2020 وحتى فبراير 2021. وارتفع سعر لتر الوقود من نوع «سوبر 98» من 1.91 درهم ليصل إلى 2.12 درهم، بزيادة تبلغ 21 فلساً للتر، فيما ارتفع سعر لتر وقود «خصوصي 95» من 1.80 درهم إلى 2.01 درهم، بزيادة تبلغ 21 فلساً.

وسجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً من 2.01 درهم في فبراير 2020، إلى 2.15 درهم اعتباراً من بداية مارس الجاري.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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