1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، بتسجيل 339 مبايعة بقيمة 717.17 مليون درهم، منها 32 مبايعة لأراض بقيمة 211.14 مليون درهم، و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 506.04 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 524.14 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل أربع هبات بقيمة 7.36 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 45 مليون درهم.

ومن أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتان في منطقة مرسى دبي، الأولى بقيمة 13 مليون درهم، والثانية بتسعة ملايين درهم، إضافة إلى مبايعة ثالثة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 49 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

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