«دبي الجنوب للعقارات» تطلق فلل «النبض» بأسعار تبدأ من 850 ألف درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم







أعلنت «شركة دبي الجنوب للعقارات»، عن إطلاق فلل «النبض» التي تمثل المرحلة الثانية من «مشروع النبض» في منطقة «دبي الجنوب» السكنية.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم، بأن الإطلاق يأتي بعد عملية البيع الناجحة التي حققتها الشركة لوحدات «تاون هاوس» في المشروع، إضافة إلى زيادة الطلب على الفلل في المنطقة، بعد حجز 50% من «فلل النبض» من قبل المستثمرين.

ووفقاً للشركة، يضم المشروع 268 وحدة، تتألف من 242 «تاون هاوس» من غرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى 26 فيلا من أربع غرف، وتراوح المساحة المبنية للفلل بين 1894 و2720 قدماً مربعة.

وتأتي كل وحدة منها مجهزة بمطبخ مغلق، وحديقة خاصة، وغرفة للخادمة، وغرفة للتخزين، ومكتب، إضافة إلى غرفة غسيل، في ما تبدأ الأسعار من 850 ألف درهم لوحدة «تاون هاوس» المكونة من غرفتين، ومليون درهم لوحدة «تاون هاوس» من ثلاث غرف، و1.25 مليون درهم للفلل التي تضم أربع غرف.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع المقرر اكتماله بحلول العام 2024، يقع على إمتداد شارع «إكسبو»، في وقت تقدم فيه خطة دفع تتضمن 5% رسوم للحجز، والإعفاء بنسبة 2% من رسوم التسجيل العقاري، كما سيتم سداد القيمة على مرحلتين، بواقع 50% أثناء عملية البناء، و50% على مدار عامين بعد الانتهاء من المشروع.

وقال محمد العوضي من «شركة دبي الجنوب للعقارات»: «مع اقترابنا من موعد إنعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي)، فإننا نتوقع ازدياد عدد السكان في المنطقة السكنية خلال السنوات المقبلة».

ولفت إلى أن الشركة وبعد عمليات البيع الناجحة للمرحلة الأولى لوحدات «تاون هاوس» في مشروع «النبض»، فقد قررت إطلاق المرحلة الثانية، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس وجود طلب على المنطقة السكنية في «دبي الجنوب».



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