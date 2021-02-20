هدايا «الفلانتين» وانخفاض الأسعار تدعم مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

حققت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 5.5 و7.25 دراهم للغرام، من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مبيعات المشغولات الذهبية شهدت نشاطاً لافتاً، خلال الأيام الماضية، بدعم الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، أخيراً، إضافة إلى إقبال متعاملين على شراء هدايا بمناسبة «الفلانتين داي»، لافتين إلى أن متعاملين استمروا في شراء الهدايا المتعلقة بتلك المناسبة في الأيام التالية لها.

وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد بهاء الدين، إنه «اشترى هدية من المشغولات بمناسبة (الفلانتين داي) لزوجته، وكانت بحجم صغير من عيار 18 قيراطاً». وأضاف المتعامل، علاء حسن، أنه «اشترى خاتماً وإسورة بوزن صغير بمناسبة (الفلانتين داي)، وأن انخفاض الأسعار حفزه على شراء قطعتين».

وأوضح المتعامل، سامر بشير، أنه «اشترى هدية من المشغولات، بدعم من انخفاض أسعار الذهب، واحتفالاً بمناسبة (الفلانتين داي)». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورئيس شركة «جوهرة»، توحيد عبدالله، إن «مناسبة (الفلانتين داي) لها انعكاسات إيجابية على تنشيط مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما مع كون الأسعار الحالية للذهب تعد محفزة للشراء، ما أسهم بدوره في زيادة المبيعات، من المقيمين أو السائحين». وأضاف أن «انتشار توزيع لقاحات (كورونا) في مختلف أنحاء العالم، دعم من استقرار الطلب بالأسواق العالمية على الذهب، وهو ما أسهم في كبح جماح الارتفاعات والتوجه للتراجع أخيراً، مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال العام الماضي». من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن «الانخفاضات السعرية الكبيرة للذهب، أخيراً، كانت لها تأثيرات جيدة في تنشيط مبيعات المشغولات وزيادة الطلب، خلال مناسبة (الفلانتين داي)، وبنسب قد تفوق المبيعات المماثلة، خلال المناسبة نفسها العام الماضي». وأشار إلى أن «معظم المشتريات تركزت في المشغولات الصغيرة الحجم والوزن، خصوصاً من عياري 18 و21 قيراطاً، مع تزايد الطلب على تلك العيارات، والتي تتوافر بها تصميمات لموديلات تتناسب مع المناسبة». واعتبر مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «مواكبة الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، أخيراً، لمناسبة (الفلانتين داي)، أسهم في تنشيط مبيعات المتاجر بعد حالة من الهدوء والبطء، شهدتها الأسواق، خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن الانخفاضات وصلت بحدود سعرية هي الأقل للذهب، منذ أكثر من ستة أسابيع».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 216 درهماً، بانخفاض قيمته 7.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 203 دراهم، بتراجع 6.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 193.5 درهماً، بانخفاض بلغ 6.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 166 درهماً، بتراجع قدره 5.5 دراهم.

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