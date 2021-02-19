40.5 مليار درهم تداولات المؤسسات الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - وام

استحوذت تداولات المؤسسات الاستثمارية على نحو 65% من إجمالي التداولات المسجلة في أسواق المال الإماراتية، منذ بداية عام 2021، بعدما قفزت قيمة الصفقات التي أبرمتها إلى 40.55 مليار درهم مع نهاية يوم 17 فبراير الجاري، وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعكس تفوق تداولات المؤسسات في ما تم إبرامه من صفقات، تحولاً كبيراً في السلوك الاستثماري في الأسواق المالية المحلية، التي سيطرت عليها التداولات الفردية طوال السنوات الماضية.

وإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا التحول في زيادة عمق الأسواق المالية، فإنه سيكون عنصراً مساعداً في ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة وهو الهدف الذي تسعى دولة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية لتحقيقه خلال وقت قريب.

وعلى مستوى حركة تداولات المؤسسات في الأسواق، فقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 33.552 مليار درهم، بيعاً وشراءً.

وشكلت تداولات المؤسسات نحو 78.7% من إجمالي التداولات في السوق، التي بلغت قيمتها 42.61 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.

وبحسب إحصاءات السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات المؤسسات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تاريخ 17 فبراير الجاري 16.998 مليار درهم. فيما وصلت قيمة مبيعاتها 16.564 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين 434 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة تداولات المؤسسات سبعة مليارات درهم، بيعاً وشراءً، شكلت نحو 36.2% من إجمالي التداولات البالغة قيمتها 19.324 مليار درهم، بيعاً وشراءً.

وتوزعت تداولات المؤسسات بين مشتريات بقيمة 3.36 مليارات درهم، ومبيعات بقيمة 3.72 مليارات درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتها 360 مليون درهم.

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