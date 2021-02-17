«أراضي دبي»: 3300 صفقة عقارية بـ 6.74 مليارات درهم خلال يناير 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت النسخة 11 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة «بروبرتي فايندر»، أن إجمالي عدد المبايعات العقارية لشهر يناير 2021 في دبي بلغ 3300 مبايعة بقيمة 6.74 مليارات درهم، بنمو يصل إلى 15.5% من حيث عدد الصفقات، و37% من حيث القيمة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

اتجاه صاعد

وأفاد بيان صدر أمس، بأن بيانات المؤشر الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس؛ تظهر مواصلة سوق دبي العقارية اتجاهها التصاعدي، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الإجراءات الاستباقية والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف التصدي للآثار والتبعات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة وسعادة المتعاملين بالقطاع، وبيئته الاستثمارية، ما يدعم الجهود المبذولة نحو التعافي والتكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد.

السوق الثانوية

ووفقاً للمؤشر، فقد شهد اتجاه السوق طوال العام 2020 نشاطاً متواصلاً، وسجّل أرقاماً قياسية للسوق الثانوية/‏‏‏الوحدات الجاهزة، ليواصل اتجاهه التصاعدي، إذ شكّلت مبيعات هذه الفئة ما نسبته 72% من مجمل المعاملات في يناير 2021، فيما شكّلت المبيعات على الخارطة 28%.

وعند النظر إلى حجم المعاملات، يتبيّن أن القطاع الثانوي تعامل مع 2373 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليارات درهم، الأمر الذي يعتبر أعلى عدداً من «العقارات الثانوية/‏‏‏الوحدات الجاهزة» التي تم تداولها في شهر واحد منذ مارس من عام 2014. أما من حيث توزيع المبيعات، فقد استحوذت الشقق على نسبة 70% من المبيعات، فيما استحوذت «الفلل/‏‏‏تاون هاوس» على نسبة 30%.

الربع الأخير

ولفت تقرير المؤشر إلى أن الربع الأخير من العام 2020 كان الأقوى والأفضل أداءً في العام الماضي، وأسهم في التعافي الأكبر، سواءً من حيث الحجم أو القيمة، وذلك من خلال 11 ألفاً و65 صفقة بيع، بقيمة 22.07 مليار درهم. وحافظ هذا الربع على الزخم المستمر، لينعكس على يناير 2021 الذي كان بمثابة بداية قوية للعام الجديد.

ومن المرجح أن يستمر هذا الأداء في فبراير 2021، بعدما شهد الأسبوع الأول من فبراير تسجيل معاملات بقيمة جاوزت 3.3 مليارات درهم، وشمل ذلك بيع فيلا بقيمة 38 مليون درهم في «تلال الإمارات»، وأخرى بقيمة 25.2 مليون درهم في عقارات «جميرا للغولف».

مبيعات الشقق والفلل

وفي ما يتعلق بميعات «الفلل/‏‏‏تاون هاوس»، فقد استحوذت منطقة «ند الشبا» على نسبة 11.5% من إجمالي المبيعات، تليها «دبي لاند» التي سجلت 11.4%، ثم «ميدان» 7.5%، فيما استحوذت «دبي هيلز استيت» على نسبة 6%، و«تلال الغاف» على 4.8%.

أما بالنسبة إلى الشقق، فقد استحوذت منطقة «الخليج التجاري» على نسبة 12.4% من إجمالي المبيعات، تليها «دبي مارينا» التي سجلت 9.7%، في حين استحوذت «قرية جميرا الدائرية» على نسبة 9.3%، و«داون توان دبي» على 5.6%، و«نخلة جميرا» على نسبة 5.4%

عمليات البحث

تركزت عمليات البحث عن «الفلل/‏تاون هاوس» خلال يناير 2021 (وفقاً لبيانات الطلب من قاعدة بروبارتي فايندر) في كل من «دبي هيلز استيت»، «المرابع العربية»، «نخلة جميرا»، «مدينة الشيخ محمد بن راشد»، «داماك هيلز»، كأبرز المناطق التي جذبت اهتمام المتعاملين.

أما بالنسبة إلى الشقق في الفترة نفسها، فقد تركز الاهتمام على كل من: «دبي مارينا»، «داون تاون دبي»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، «جميرا بيتش ريزيدنس».

وسجل المؤشر الشهري العام في يناير الماضي 1.069 نقطة بسعر قدره مليون و6979 درهماً، والمؤشر الشهري للشقق 1.127 نقطة بسعر 952 ألفاً و825 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري لـ«الفلل/‏تاون هاوس» 0.922 نقطة بسعر بلغ مليوناً و727 ألفاً و562 درهماً.

- 72 % من المعاملات كانت للسوق الثانوية و28% على الخارطة في يناير 2021.

- الشقق تستحوذ على 70% من المبيعات مقابل 30% للفلل و«تاون هاوس».

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