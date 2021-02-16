بالأرقام.. عدد المليونيرات في الإمارات وحجم ثرواتهم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر ثراءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عدد أصحاب الثروات المقيمين على أرضها، 83 ألفاً و400 شخصاً وبلغت القيمة الإجمالية لثرواتهم 870 مليار دولار "نحو 3.19 تريليونات درهم"، بحسب شركة "نيو وورلد ويلث"، المتخصصة بأبحاث الثروات.

وذكرت الشركة في تقريرها أن نسبة 31% من الأثرياء المتواجدين في الإمارات درسوا في مجال الاقتصاد والمحاسبة والمالية مقابل نسبة 22% في الهندسة، و7% في مجال الطب و6% في قطاع علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.

وبنيت الشركة أنه على مدار العشرين عاماً الماضية، كانت الإمارات واحدة من أكبر الدول استقطاباً للأثرياء المهاجرين في العالم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 35000 من الأثرياء قد انتقلوا إلى الإمارات خلال هذه الفترة (2000 إلى 2020)، وخصوصاً من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت إن أسباب انتقال الأثرياء إلى الإمارات تتمثل في أنها أكبر ملاذ آمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واقتصاد عالي الدخل، إلى جانب نظام رعاية صحي من الدرجة الأولى، ومعدلات ضريبية منخفضة، فضلاً عن أنها مركز أعمال دولي وغيرها العوامل الأخرى.

ووفقاً للشركة بلغ إجمالي الثروة الخاصة الموجودة في المنطقة حوالي 4.3 تريليونات دولار أميركي، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 390 ألفاً من الأثرياء يعيشون في الشرق الأوسط، لكل منهم أصول صافية تبلغ مليون دولار أميركي أو أكثر.

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