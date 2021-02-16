«أدنوك للتوزيع» تحقق 2.4 مليار درهم أرباحاً صافية في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم في عام 2020، في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام ذاته قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليارات درهم.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة، فقد ارتفع صافي أرباحها إلى 851 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020، وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للفترة ذاتها 1.1 مليار درهم.

أداء قوي

وذكرت «أدنوك للتوزيع» أنها أظهرت أداءً يتميز بالقوة والمرونة خلال عام 2020، وحافظت على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها لتوزيع الأرباح، إذ بلغت سيولة الشركة 5.6 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2020، بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

توزيع أرباح

وأكدت «أدنوك للتوزيع» استمرار التزامها بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين، لافتة إلى أنه وفي إطار سياسة توزيع الأرباح التدريجية، فقد اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم «10.285 فلوس للسهم» عن النصف الثاني من عام 2020، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع عقده في 16 مارس 2021.

ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2020 ما قيمته 2.57 مليار درهم «20.57 فلساً للسهم»، ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2019، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، وبما يقدّم عائداً ربحياً سنوياً بنسبة 5.3% لعام 2020 (بناءً على سعر السهم البالغ 3.88 دراهم كما في 14 فبراير 2021).

العمليات التشغيلية

وذكرت الشركة أنها افتتحت خلال العام الماضي 64 محطة جديدة، وهو ما يتجاوز خططها السابقة لافتتاح بين 50 و60 محطة جديدة خلال عام 2020، ويمثل 10 أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال عام 2019، كما وسعت شبكتها بشكل كبير في دبي، وافتتحت 20 محطة جديدة في الإمارة.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» أنها سرّعت توسعها على الصعيد الدولي بإعلانها في 30 ديسمبر 2020 عن إبرام اتفاق نهائي للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي: «يسعدني الإعلان عن الأداء القوي الذي حققته (أدنوك للتوزيع) في الربع الأخير، وكذلك على مدار العام الماضي، على الرغم من الظروف والتحديات التي واجهتها الأسواق».

وأضاف: «وضعنا أهداف نمو طموحة لعام 2020، وهي دليل على مرونة نموذج أعمالنا، حيث نجحنا في تحقيق تلك الأهداف، وتجاوزناها، سواء بالنسبة لعدد المحطات الجديدة، أو متاجر التجزئة التي تم تحديثها».

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