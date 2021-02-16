بحث تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب في الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة سبائك الذهب الإماراتية، خلال اجتماعها الأول افتراضياً، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، سبل تحقيق أفضل النتائج والمستهدفات، عبر اعتماد سياسة جديدة للذهب وتطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب في الدولة، إضافة إلى إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب، بما يسهم في تلبية أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كأفضل الوجهات العالمية للتجارة في الذهب.

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