خدمات مالية.. الحماية من الاحتيال عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يجمع مجرمو الإنترنت عبر ما يعرف باحتيال «التواصل الاجتماعي»، المعلومات الشخصية من صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الربط الشبكي للضحية، لانتحال شخصية ضحاياهم.

وللحماية من الاحتيال المالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حددت بنوك محلية عدداً من الإرشادات، تمثلت في الآتي:

• اجعل كمية المعلومات الشخصية المقدّمة على شبكات التواصل الاجتماعية محدودة.



• لا تستخدم اسم المستخدم نفسه وكلمة المرور التي تستعملهما بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوصول إلى حساباتك البنكية.



• استخدم إعدادات الخصوصية للحد من إمكانية وصول الآخرين إلى معلوماتك.



• لا تقم أبداً بنشر أي معلومات قد تساعد اللصوص على سرقة هويتك، مثل عنوانك أو رقم هاتفك أو حتى تفاصيل عملك.



• كنّ حذراً من الرسائل التي تصلك من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحوي بعض الروابط، كما يمكن أيضاً أن تكون الروابط التي قد تأتي من طرف الأصدقاء ضارة أو مزورة.

• استخدم عنوان بريد إلكتروني منفصل لمواقع التواصل الاجتماعي.

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