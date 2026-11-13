الأجواء مفتوحة للسفر.. "طيران الإمارات" تلمح إلى اغتنام عطل البريد الإلكتروني للسفر

استثمرت "طيران الإمارات" العطل التقني الذي أصاب خدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل التابعة لشركة مايكروسوفت، في رسالة تسويقية لافتة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، حملت تلميحاً إلى إمكانية تعطل الأعمال بسبب مشكلات البريد الإلكتروني، مقابل استمرار فرص السفر .

ونشرت الناقلة صورة لطائرة من طراز إيرباص A380 تحلق فوق السحب، أرفقتها بعبارة: "قد يكون بريدك الإلكتروني متوقفاً، لكن السماء تبقى مفتوحة دائماً"، في رسالة تتجاوز مجرد الإشارة إلى العطل التقني، لتوحي بأن تعطل البريد الإلكتروني قد يربك يوم العمل ويوقف التواصل والمهام المعتادة، فيما تظل أبواب السفر مفتوحة.

ويحمل المنشور، تلميحاً للمتابعين بأن توقف بعض أدوات العمل الرقمية قد يكون فرصة للتفكير في وجهة سفر جديدة، بدلاً من البقاء أمام شاشة لا تستجيب أو صندوق بريد لا يستقبل الرسائل.

وتزامن المنشور مع اضطراب واسع طال خدمات شركة مايكروسوفت، شمل خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك، وتطبيق التواصل والاجتماعات مايكروسوفت تيمز، والمساعد الذكي كوبايلوت، بعدما واجهت خوادم الشركة مشكلات تقنية أثرت في قدرة مستخدمين حول العالم على الوصول إلى بريدهم الإلكتروني وإرسال الرسائل واستقبالها.

ويعكس منشور طيران الإمارات أسلوباً تسويقياً يعتمد على مواكبة الأحداث الراهنة وتحويلها إلى فرص للتواصل مع الجمهور، عبر رسائل قصيرة وذكية تربط بين الموقف اليومي والهوية التجارية للناقلة.