"المركزي" يعزز حضور الإمارات في مناقشات الاستقرار المالي العالمي ضمن اجتماعات "G20"

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة تحديات التضخم والاحتيال المالي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين «G20» التي اختتمت في الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك المصرف في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة، اللذين عقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر الجاري، ضمن رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.

وترأس وفد المصرف إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، الذي استعرض توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية العالمية، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية، والتحديات المرتبطة بالتطورات التجارية والجيوسياسية والذكاء الاصطناعي وتحولات سلاسل الإمداد والاتجاهات الديموغرافية.

وأكد الزعابي أهمية تعزيز الثقافة المالية وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب تطوير التدابير المؤسسية لحماية المستهلك.

كما شدد على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الاحتيال المالي العابر للحدود.

وتعكس المشاركة حضور دولة الإمارات الفاعل في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية ودورها في دعم استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.