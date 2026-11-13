عطل عالمي يضرب خدمات مايكروسوفت ويعطل Outlook وTeams

شهدت خدمات شركة مايكروسوفت عطلاً تقنياً واسع النطاق، تسبب في اضطراب خدمات البريد الإلكتروني Outlook ومنصة التواصل والاجتماعات Teams، ما أثر على المستخدمين والشركات والمؤسسات في عشرات الدول حول العالم.

ووفقاً لوكالة رويترز، امتد تأثير العطل إلى 74 دولة وإقليماً، بحسب بيانات منصة رصد الأعطال Downdetector، التي سجلت أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة Outlook داخل الولايات المتحدة عند ذروة الانقطاع.

وأرجعت مايكروسوفت المشكلة إلى أعطال في جزء من بنيتها التحتية، تسببت في زيادة الضغط على الخوادم وحدوث مشكلات في الاتصال بالخدمات.

وأكدت الشركة أنها تعمل على استعادة الخدمات المتأثرة، من خلال تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة وإجراء عمليات إصلاح للخوادم، إلا أن جهود المعالجة واجهت بعض التحديات، مع استمرار العمل على إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وشمل الاضطراب أيضاً خدمات أخرى ضمن منظومة مايكروسوفت 365، من بينها المساعد الذكي Copilot، ما انعكس على أعمال عدد من الشركات والمؤسسات التي تعتمد على هذه الخدمات في عملياتها اليومية.