«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وكولومبو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم





أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى كولومبو بدءً من 2 مارس المقبل.

وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة إلى كولومبو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ولفتت الشركة إلى أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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