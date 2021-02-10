«دبي للسياحة»: زيادة في أعداد طلبات «برنامج العمل الافتراضي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة»، أنها شهدت زيادة في أعداد الطلبات الخاصة بـ«برنامج العمل الافتراضي» الذي تم إطلاقه خلال أكتوبر 2020، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف شخص اختاروا الاستفادة من قرار تمديد التأشيرات السياحية بالمجان، الذي تم الإعلان عنه في نهاية ديسمبر الماضي، مع اختيار العديد منهم البقاء في دبي للعمل عن بُعد، وتوقعت المؤسسة أن يتحول هؤلاء الأشخاص كذلك إلى فئة العمل الافتراضي، وبدوام كامل، في الأسابيع المقبلة.

مكانة دبي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري، عصام كاظم، إن استجابة دبي الفعّالة للتداعيات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، أسهمت في تعزيز سمعة الإمارة وإمكاناتها الهائلة، ما انعكس بشكل كبير في توجّه العديد من الأشخاص لاختيارها، لتكون محل إقامتهم الدائمة أو شبه الدائمة.

وأكد كاظم لـ«الإمارات اليوم» وجود زيادة في أعداد الطلبات الخاصة بـ«برنامج العمل الافتراضي»، الذي تم إطلاقه خلال أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن أكثر من 16 ألف شخص اختاروا الاستفادة من قرار تمديد التأشيرات السياحية بالمجان، الذي تم الإعلان عنه في نهاية ديسمبر 2020، مع اختيار العديد منهم البقاء في دبي للعمل عن بُعد. وتابع: «نتوقع أن يتحول هؤلاء الأشخاص كذلك إلى فئة العمل الافتراضي وبدوام كامل، في الأسابيع المقبلة، إذ تتاح لهم الفرصة لتجربة أسلوب الحياة العصري الذي يستمتع به أكثر من 200 جنسية حول العالم في دبي».

«العمل الافتراضي»

وكانت دبي أطلقت، في أكتوبر عام 2020، «برنامج العمل الافتراضي» الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة في الإمارة، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها، وتقع مقارها خارج الدولة.

ويوفر البرنامج، الذي تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد، بناء على تقديم طلب جديد، للأشخاص العاملين عن بُعد وكذلك عائلاتهم، فرصة الإقامة سنوياً في دبي، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات العالمية تميزاً في مجالي السياحة والأعمال، والتي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة عالية الكفاءة والاعتمادية، وتسهم في تسهيل أعمالهم، فضلاً عما توفره الإمارة من بيئة آمنة تتميز بأسلوب حياة عصري، وتبلغ كلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولاراً، إضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، ورسوم الطلب لكل شخص.

ويمكن التقدم بالطلبات عبر الموقع الإلكتروني، في وقت يتيح البرنامج للأشخاص استخدام كل الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية.

«برنامج العمل الافتراضي» تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد، ويتيح للعاملين عن بُعد وعائلاتهم فرصة الإقامة سنوياً في دبي.

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