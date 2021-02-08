دبي تواصل جذب الشركات العالمية.. «أمواج» للعطور الفاخرة تفتتح مكتباً في الإمارة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أمواج» العالمية المتخصصة في صناعة العطور الفاخرة، عن توسيع وتعزيز عملياتها، عبر افتتاح مكتب لها في «حي دبي للتصميم»، والذي سيخدم أعمالها الحالية، وخططها للتوسع في أسواق جديدة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.



وأفادت دار العطور العُمانية الأصل والمنشأ، في بيان لها، بأن هذه الخطوة تأتي بعد أن شهدت عاماً حافلاً بالإنجازات، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد في العالم، لافتة إلى أن إجمالي مبيعات عطورها سجل نمواً بنسبة جاوزت 15% خلال النصف الثاني من عام 2020، بينما ارتفعت عائدات التجارة الإلكترونية بأكثر من 600%، ما رفع من حصة «أمواج» السوقية في أنحاء العالم.



وأكدت «أمواج» أن مكتبها في دبي سيشكل أحد مراكزها العالمية، ومحركاً لتنفيذ خطط تطوير أعمالها وخدماتها التقنية، والذي سيدعم بدوره التوجه الذي تنتهجه الشركة في مصنع العطور، والاستديو الإبداعي في مدينة مسقط.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمواج»، ماركو بارسيلا: «في وقت يشهد العالم فيه حالة من عدم الاستقرار، فإننا نستهل العام 2021 بافتتاح مكتب دبي، وكلنا تفاؤل وثقة وشغف، لمواصلة نجاحاتنا التي حققناها خلال عام 2020».

وأضاف: «ندرك أهمية وجود مكتب مبيعات عالي الكفاءة في هذا الموقع النابض في مدينة دبي، حيث سيمكننا من دعم شركائنا، وإيجاد فرص أعمال طويلة المدى. وفي الوقت ذاته، سيعزز من التزامنا بالنزاهة الإبداعية، والحرفية، والجودة في مصنع العطور والاستوديو الإبداعي في مسقط، الأمر الذي سيزيد من جاذبيتنا لدى المتعاملين».

من جانبه، اعتبر رئيس المبيعات في «أمواج»، كريم نجاتي، افتتاح مكتب دبي خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية «أمواج» للتوسع الدولي.

وأضاف: «بعد دمج أعمال الإبداع والتصنيع في مرفقنا العصري في مسقط خلال عام 2020، سيضيف مكتب دبي بعداً جديداً لعملياتنا يركز على المبيعات. وقد وقع اختيارنا على مدينة دبي نظراً لموقعها الحيوي في المنطقة وأهميتها كمركز تجاري يربط بين الشرق والغرب».

يذكر أن عام 2020 شهد تحولاً كبيراً في أعمال «أمواج»، إذ أطلقت الشركة عدداً من المنتجات الجديدة، فضلاً عن جهودها لمواكبة الطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية.

دبي ــ الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news