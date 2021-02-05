دبي تستقبل 5.5 ملايين سائح دولي خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت أكثر من 5.51 ملايين سائح دولي، خلال عام 2020.

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال العام الماضي، مسجلة أكثر من 865 ألف زائر، تلتها السعودية بنحو 400 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 392 ألف زائر، لتأتي بعدها روسيا بـ296 ألف زائر.

وسجلت سلطنة عمان نحو 240 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت باكستان في المركز السادس بنحو 212 ألف زائر، و191 ألفاً من الولايات المتحدة، مقابل 182 ألفاً من الصين، و170 ألفاً و166 ألف زائر من السوقين المصرية والفرنسية على التوالي، في المركزين التاسع والعاشر.

الغرف الفندقية

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية ديسمبر 2020، نحو 126 ألفاً و947 غرفة فندقية، ضمن 711 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة، من فئة خمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و67 غرفة فندقية، ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 34 ألفاً و905 غرف فندقية، ضمن 161 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 17%، بسعة بلغت 21 ألفاً و732 غرفة فندقية، ضمن 225 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 191 منشأة، تضم 26 ألفاً و243 شقة، مع استحواذ الشقق على 20% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

الإشغال والعائد

ووصل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 54%، خلال 2020، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 66%، مقابل 63% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 59%، في حين حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، وفئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 53% و45%، لكل منها على التوالي.

وأوضحت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء إلى 4.2 ليال فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف) المحجوزة إلى 20.48 مليون ليلة، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 343 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 186 درهماً.

أسواق عالمية

حلت منطقة جنوب آسيا، وأوروبا في المركزين الأول والثاني في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذتا على 21% من إجمالي العدد لكل منها على التوالي، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 12%.

واستحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة على نحو 11% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت دول شمال وجنوب شرق آسيا نحو 8%، مقابل 6% لكل من إفريقيا والأميركيتين على التوالي، ونحو 1% لأستراليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news