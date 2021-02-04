«فلاي دبي» تُطلق رحلات إلى مينسك اعتباراً من 20 فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق رحلاتها إلى مينسك، حيث ستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطارَي دبي الدولي ومينسك الوطني اعتباراً من 20 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنها ستكون أول شركة من دبي توفر رحلات مباشرة إلى العاصمة البيلاروسية.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأنه مع إضافة مينسك، ستوسع الناقلة شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة.

وأوضحت أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى مينسك، تبدأ من 5500 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1800 درهم، بينما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مينسك إلى دبي، تبدأ من 5505 دراهم، في حين أن أسعار الدرجة السياحية تبدأ من 1430 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «مينسك تعتبر وجهة جديدة تنضم إلى شبكتنا وتعكس التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة»، موضحاً أن «الناقلة تشغل حالياً رحلات إلى 72 وجهة، منها أكثر من 40 محطة لم تكن ترتبط في السابق برحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركات الطيران الوطنية من دبي».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «(فلاي دبي) توفر لمسافريها رحلات ربط مريحة وفرصة للسفر إلى 155 وجهة من خلال دبي، وهي مركز عالمي للطيران والسفر الدولي».

إلى ذلك، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى العاصمة السريلانكية، كولومبو، بواقع رحلتين أسبوعياً، اعتباراً من 17 فبراير الجاري مع بدء السلطات في سريلانكا تخفيف القيود على السفر الدولي.

وذكرت الناقلة، أنها ستشغل رحلاتها من مبنى المسافرين (رقم 2) بمطار دبي الدولي ومطار كولومبو، مع توافر الرحلات الآن للحجز على موقع الشركة (flydubai.com).

- أسعار التذاكر

إلى مينسك تبدأ

من 1800 درهم

على الدرجة السياحية.

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