"تعاونية الشارقة" تعتمد مبادرات لتخفيضات الأسعار خلال 2021

المصدر: ​الشارقة- الإمارات اليوم

اعلنت تعاونية الشارقة عن اعتماد استراتيجيتها وخططها للعام الجاري، متضمنة حزمة من المبادرات و العروض الترويجية على منتجاتها، بما يتماشى مع أهداف تخفيف الأعباء عن كاهل المتسوقين، وذلك من خلال عروض تخفيضات دورية على عددٍ كبيرٍ من السلع..

و أشار الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن "التعاونية في إطار مبادراتها للعام الجاري تطرح حاليا عروض تخفيضات بنسب تصل حتى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات، وتشمل أبرزها المنتجات الطازجة، الخضار والفواكه ، الاجبان، المقبلات، الأسماك واللحوم،"، لافتا إلى أن "مبادرة التخفيضات الحالية تستمر حتى 31 من يناير الجاري، على أن تستمر التعاونية في تقديم جملة من العروض والخصومات خلال الفترة المقبلة".

وقال الجنيد، إن "اعتماد استراتيجية هذ العام، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستكمالاً لخطط التعاونية في التعامل مع الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد".

وأوضح أن "المبادرات تتضمن كافة أشكال التواصل المباشر والرقمي مع المستهلكين، ما يتيح من خيارات متعددة سواءً على وسائل التواصل الاجتماعي، أو فروع التعاونية الـ ٣٧ المنتشرة في كل أنحاء إمارة الشارقة".

وأشار إلى أن "التعاونية قد أطلقت أخيرا عدد من الخدمات الرقمية، كخدمة التسوق الإلكتروني، وخدمة التسوق عن طريق برنامج “الواتس أب للأعمال”، الأمر الذي يسهم في تنويع الخيارات التي تسهل على المتسوقين، وتوفر لهم جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بسرعة ويسر".

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