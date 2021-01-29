3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3.9 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 707 مبايعات بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 86 مبايعة للأراضي بقيمة 307.81 ملايين درهم، و621 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، واليفرة 2 بتسجيلها ثمانية مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2، كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.31 مليار درهم، منها 112 رهناً لأراض بقيمة 1.61 مليار درهم، و365 رهناً لفلل وشقق بقيمة 703.59 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 311 مليون درهم.

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