%46 من مسافري الرفاهية في المنطقة يخططون لقضاء عطلاتهم بالخارج خلال 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة «يوجوف»، (YouGov) بالنيابة عن «ريد إكزيبشنز»، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أن 46% من مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط يخططون للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج خلال عام 2021.

وتطرق الاستطلاع إلى سؤال المشاركين فيه عما إذا كانوا يخططون لقضاء عطلة محلية داخل بلد الإقامة خلال عام 2021، حيث أكد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع بنسبة (52%) اعتزامهم القيام بذلك، بينما كان 25% من المشاركين بالاستطلاع يخططون للقيام برحلات عمل محلية أو دولية، بينما لم يكن لدى 4% من المشاركين في الاستطلاع أي خطط للسفر إلى أي مكان في عام 2021.

وتوجهت «يوجوف»، التي تُعرّف مسافري الرفاهية بأنهم أولئك الذين يفضلون السفر على متن رحلات الدرجة الأولى ورجال الأعمال ويبحثون عن الإقامة في فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، إلى سؤال مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط عن خطط سفرهم، حيث قال 31% من المشاركين في الاستطلاع إنهم قد خططوا للسفر مرتين خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما أكد 25% من المشاركين أنهم كانوا يخططون للقيام برحلة خارجية واحدة على الأقل.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي، دانييل كورتيس: «من المرجح أن يتنقل مسافرو الرفاهية من الشرق الأوسط مع أطفالهم، مقارنة بأولئك الذين يعتزمون السفر من مناطق أخرى بنسبة 40%، مقابل نسبة 36%، وإذا ما قمنا بإضافة هذه النسبة إلى معدل السفر المخطط له، فإن ذلك سيجعل قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط هو أحد أكثر القطاعات المرغوبة والمطلوبة عالمياً».

وكشف الاستطلاع أيضاً أن مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط هم أكثر قلقاً بشأن المخاطر الصحية للسفر بنسبة (43%)، ومن ناحية السلامة والأمان للسفر بنسبة (35%).

يشار إلى أن معرض سوق السفر العربي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021.

31 %

من المشاركين في الاستطلاع يخططون للسفر مرتين خلال الـ12 شهراً المقبلة.

25 %

من المشاركين في الاستطلاع يخططون للقيام برحلات عمل محلية أو دولية.

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