مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، بتسجيل 109 مبايعات بقيمة 209.87 ملايين درهم، منها أربع مبايعات لأراضٍ بقيمة 15.33 مليون درهم، و105 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 194.54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 766.71 مليون درهم، منها 22 رهناً لأراضٍ بقيمة 653.16 مليون درهم، و57 رهناً لفلل وشقق بقيمة 113.55 مليون درهم، كان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 568 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 55 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 36.1 مليون درهم، أبرزها في منطقة أبوهيل بقيمة 16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بتسعة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، ثم مبايعة بقيمة 774 ألف درهم في منطقة «سيح شعيب 1».

وتصدرت «نخلة جميرا» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة واحدة بقيمة تسعة ملايين درهم، تلتها منطقة «سيح شعيب 1» بتسجيلها مبايعة واحدة أيضاً بقيمة 774 ألف درهم، وثالثة في منطقة معيصم الأول بتسجيلها مبايعة بخمسة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة ند الحمر كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها ثماني مبايعات أيضاً بقيمة 10 ملايين درهم.

تسجيل 109 مبايعات، بقيمة 209.87 ملايين درهم.

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