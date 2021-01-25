أسواق المال المحلية تربح 3.4 مليار درهم في جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أنهت أسواق المال المحلية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع بمكاسب سوقية قيمتها 3.4 مليار درهم

وأغلق سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.26% عند مستوى 2723 نقطة، كما أغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.08%، عند مستوى 5618 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 363.32 مليار درهم، مقابل الجلسة الماضية عند 362.28 مليار درهم، بمكسب نحو 1.04 مليار درهم.

وأغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 0.26% عند مستوى 2723 نقطة، وبحجم تداول بلغ 253 مليون درهم.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.08%، عند مستوى 5618 نقطة، وبحجم تداول بلغ 506 مليون درهم.

وزادت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 794.57 مليار درهم، مقابل نحو 792.21 مليار درهم، بحجم مكاسب سوقية بلغ 2.36 مليار درهم.

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