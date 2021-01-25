«العربية مصر» تستأنف رحلات الإسكندرية والدوحة 2 فبراير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «العربية مصر»، التابعة لـ«مجموعة العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من «مطار برج العرب» في مدينة الإسكندرية المصرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداءً من الثاني من فبراير 2021.

وذكرت «العربية للطيران» أنها توفر تغطية عالمية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين، مشيرة إلى أن التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند حجز تذاكر «توفيري» و«إكسترا»، وتبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة.

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