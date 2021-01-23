تحسّن محدود بمبيعات المشغولات تحوطاً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.5 ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت أخيراً معدلات تحسن محدودة في مبيعات المشغولات الذهبية وذلك بدعم إقبال عدد من المتعاملين على الشراء تحوطاً من تسجيل أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن معظم المبيعات تركزت في هدايا من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، فيما استمرت معدلات الاقبال بنسب متباينة على شراء العملات.

بدورهم، أكد متعاملون أنهم قرروا الشراء خلال الفترة الحالية بعد رصد عودة أسعار الذهب للارتفاع بنسب محدودة، مقارنة بتسجيلها معدلات انخفاض كبيرة سابقاً.

شراء مشغولات

وتفصيلاً، قال المتعامل، أحمد طه، إنه «اشترى قطعة من المشغولات كهدية لأسرته، وذلك مع انتشار توقعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات السعرية للذهب خلال الفترة المقبلة».

وأشارت المتعاملة، ليلى حسين، إلى أنها «فضلت الشراء حالياً مع كون الأسعار مازالت عند حدود سعرية مناسبة، بعد تسجيل المعدن الأصفر لزيادات محدودة حالياً، مقارنة بانخفاضات كبيرة سجلها خلال الفترة الماضية، وبالتالي قرار الشراء يكون مناسباً حاليا أفضل من الانتظار لفترات أخرى، قد تشهد الأسعار خلالها ارتفاعات جديدة».

وأضاف المتعامل، سامر علي، أنه «ظل لفترة يترقب أسعار الذهب لترقب انخفاضات جديدة، لكن عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع بنسب محدودة، جعلته يسارع بالشراء لقطع المشغولات التي كان يخطط لشرائها، وذلك تحوطاً من ان تسجل الأسعار ارتفاعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

تحسن محدود

بدوره، قال مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن «الأسواق شهدت أخيراً معدلات تحسن محدودة في الاقبال على المشغولات، وذلك مع إقبال عدد من المتعاملين على الشراء حالياً، تخوفاً من تسجيل أسعار الذهب للمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الزيادات الأخيرة للذهب كانت محدودة مقارنة بنسب التراجع التي سجلتها الأسعار خلال الأسبوع الأسبق»، لافتاً إلى أن «الأسواق سجلت معدلات اقبال على شراء العملات، لكن بشكل حذر، مقارنة بالأيام السابقة».

معدل الطلب

من جهته، قال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إنه «على الرغم من تحرك أسعار الذهب للارتفاع، إلا أنها حركت معدل الطلب باتجاه شراء المشغولات، وذلك مع توجه عدد من المتعاملين للشراء تحوطاً من تسجيل المعدن الأصفر المزيد من الزيادات الإضافية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «إقبال السائحين على الشراء كان من العوامل الداعمة لنشاط المبيعات بالأسواق، خصوصاً مع كون الفترة الحالية لا تشهد أي مناسبات أو مواسم محفزة للشراء».

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «مبيعات المشغولات تحسنت أخيراً بدعم من تفضيل بعض المتعاملين للشراء تحوطاً من تسجيل الأسعار لزيادات إضافية جديدة، لاسيما مع انتشار توقعات عالمية أخيراً، بتوجه المعدن الأصفر للارتفاع»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الشراء تركزت في الأوزان الصغيرة، وذلك مع كون عمليات الشراء من قبيل التحوط، تكون بشكل حذر، وتتركز في المعتاد في قطع محدودة ومنخفضة الوزن».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 225.25 درهماً، بانخفاض قيمته درهمين، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 211.5 درهماً، بتراجع 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 201.75 درهم، بانخفاض بلغ 1.75 درهم. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 173 درهماً، بتراجع قدره 1.5 درهم.

الذهب يتجه عالمياً إلى أفضل مستوياته في 5 أسابيع

هبط الذهب، أمس، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، غير أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.1 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريباً التي بلغها أول من أمس. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب 1.8%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.9 دولاراً. وقال المحلل المالي، كايل رودا: «الذهب يعاني بسبب ارتفاع العوائد الاسمية، والذي جاء على خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأميركية، أيضاً تبنى البنك المركزي الأوروبي اتجاهاً أقل ميلاً للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب فيه السوق». وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات متماسكة فوق 1%، ما يساعد الدولار على الارتفاع. وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات «كوفيد-19» مستمرة.

وألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أول من أمس، إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية. لندن - رويترز

- سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً بلغ 225.25 درهماً.

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