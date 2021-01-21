«الإمارات لأنظمة المباني» تقترب من إنجاز 4 أجنحة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التابعة والمملوكة بالكامل لـ«شركة دبي للاستثمار»، عن اقترابها من إنجاز أربعة أجنحة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تزيد قيمتها على 23 مليون درهم.

وأكدت الشركة، في بيان لها أمس أن أعمال الهياكل الحديدية والتصنيع في أجنحة الكويت، روسيا، إندونيسيا، وأوزبكستان، تتقدم بشكل ملحوظ، لافتة إلى أنها وردت أكثر من 2400 طن متري من الحديد لاستكمال الأعمال الهندسية والتصنيع والتركيب للأجنحة، إضافة إلى توفير أعمال التزيين والملحقات الخاصة بها.

ووفقاً لبيان الشركة، تتجاوز مساحة جناح كل من الكويت وروسيا 6500 متر مربع لكل منهما، في حين يغطي جناح إندونيسيا مساحة قدرها 3200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة جناح أوزبكستان 2300 متر مربع، حيث تستخدم الشركة منتجاتها لإنشاء الأجنحة الأربعة التي تتجاوز مساحتها الكلية 18 ألفاً و500 متر مربع.

وأكدت «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية» أنها تعمل على إنجاز مختلف الأعمال المطلوبة، كما تواصل الأعمال الثانوية المتبقية حالياً، وبشكل مطرد، لتسليم معظم الأجنحة في الوقت المحدد ووفق الخطط الموضوعة مسبقاً.

وقال المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، جوزيف شدياق، إن الشركة حرصت على دمج الكثير من التخطيط في عناصر التصميم، لافتاً إلى أن الإطار الهيكلي القوي لهذه الأجنحة يعد مهماً للغاية لتحديد الواجهات الخارجية المصممة بعناية، فضلاً عن تعزيز المظهر العام للمشروعات.

وأضاف: «بالاعتماد على خبرتنا الفنية، تمثل أجنحة (إكسبو 2020 دبي) إضافة قيمة إلى قائمة مشروعاتنا».

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