640 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 640 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 116 مبايعة بقيمة 317.79 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 151.63 مليون درهم، و98 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 166.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 89 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها أربغدع مبايعات، بقيمة سبعة ملايين درهم، وتلتها الحبية الرابعة بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 225.81 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 97.17 مليون درهم.

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