قصــة برج.. «مارينا بروميناد».. 6 أبراج سكنية مع مرافق فاخرة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تحتضن منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» أبراجا سكنية عصرية، تضم مرافق فاخرة ووسائل راحة عديدة، منها أبراج «مارينا بروميناد» التي تتكون من ستة أبراج سكنية، هي برج «شيمارا» و«أتيسا» و«بالوما» و«بوبورت» و«أورورا» و«ديلفين». ويتراوح ارتفاع تلك الأبراج التي طورتها شركة «إعمار» العقارية، بين 94 و159 مترا.

وكان العمل بمشروع «مارينا بروميناد»، بدأ عام 2005 وتم تسليمه عام 2008.

وتتميز أبراج «مارينا بروميناد» السكنية بموقعه الاستراتيجي في قلب «دبي مارينا»، والتي تعتبر واحدة من أجمل الأماكن في دبي.

وتوفر الأبراج الستة نمط حياة مرفهة ومريحة، حيث إنها تقع بالقرب من الوجهات السياحية البحرية الشهيرة مثل «مارينا ووك».

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