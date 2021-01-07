4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 4.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم، بتسجيل 1144 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 109 مبايعات لأراضي بقيمة 438.22 مليون درهم و1035 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.66 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.84 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 98 هبة بقيمة 428.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت 27 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وثالثة في «ند الشبا الأولى» بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعتين في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 15 مليون درهم، والثانية بـ12 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news