841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 841 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 377 مبايعة، بقيمة 718.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة لأراضٍ بقيمة 152.35 مليون درهم، و337 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 565.72 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأن أهم مبايعات الأراضي كانت بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «المركاض»، وأخرى بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الرابعة» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «الجداف»، ثم مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «ند الشبا الأولى».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في «اليلايس 2» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 100.35 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 22.34 مليون درهم، و46 رهناً لفلل وشقق بقيمة 78.01 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الثالثة» بقيمة تسعة ملايين درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 12 هبة، بـ23.5 مليون درهم، أبرزها في منطقة «البراحة» بثمانية ملايين درهم، وأخرى في «المرر» بالقيمة نفسها.

تسجيل 377 مبايعة، بـ 718.06 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news