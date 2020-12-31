«نخيل» تتوقع ارتفاع قيمة العقارات المحيطة بمسار 2020 لـ«مترو دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بأن عشرات الآلاف من المستثمرين والمقيمين في بعض أبرز مجتمعات «نخيل» السكنية، سيستفيدون من افتتاح المحطات الأربع الجديدة لـ«مترو بدبي»، في الأول من يناير الجاري، وهي محطات: «جبل علي»، و«الحدائق» (ذا غاردنز)، و«ديسكفري غاردنز» و«الفرجان»،.



وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن تشغيل المحطات سيعزز من ازدهار المجتمعات السكنية، ويوفر المزيد من الراحة للمقيمين والزائرين، كما أن من المحتمل أن ترفع من قيمة العقارات في تلك المناطق.



وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»، عقيل كاظم، إن المحطات الجديدة ستكون بداية مرحب بها للعام الجديد من قبل المطورين العقاريين الآخرين، وملاك العقارات، والمقيمين، وتجار البيع بالتجزئة والشركات في هذه المجتمعات السكنية.



وأضاف: «لقد حققت العقارات القريبة من محطات المترو زيادة في أسعار المبيعات والإيجارات، كما أظهرت أنها أكثر استقراراً مقارنة بتلك الموجودة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الأبحاث والتقارير الصادرة».

وتابع كاظم: «شهدنا خلال عام 2020 زيادة في الطلب على الفلل السكنية، وبعنا المنازل العائلية الفاخرة في (الفرجان) بالكامل، في حين، أدت التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس (كورونا)، إلى زيادة الطلب من قبل المستثمرين على المساحات المعيشية العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، كما ستلعب محطات المترو القريبة، دوراً مهماً في قرارات شراء العقارات لدى العديد من الأشخاص».

يشار إلى أن مجتمعات «نخيل» السكنية: «الفرجان»، و«ديسكفري غاردنز» و«الحدائق» تمتد على مساحة إجمالية توفر السكن لنحو 95 ألف شخص.

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