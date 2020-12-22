591.7 ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال 591 ألفاً و721 مقعداً على الرحلات الجوية خلال الأسبوع الذي يبدأ من 21 ديسمبر 2020، مقابل 569 ألفاً و236 مقعداً في الأسبوع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 4%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصل خلال الأسابيع الماضية، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، موضحة أن إجمالي السعة المقعدية الحالية يشكل ما نسبته 43.2% من السعة المقعدية في الفترة المقابلة من عام 2019، التي جاوزت 1.47 مليون مقعد.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 2.1 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو 1.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 28% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران بالمنطقة. وقالت المؤسسة إن شركات الطيران حول العالم ستشغل نحو 61 مليون مقعد مجدول في الأسبوع الجاري، لكن ظهور متغير جديد لـ«كوفيد-19»، سيدفع بشركات الطيران إلى إعادة حساباتها، إذ تم الإعلان عن إلغاء المزيد من الرحلات في المملكة المتحدة. وأضاف: «لاتزال بعض شركات الطيران متفائلة بموسم العطلات، حيث من المتوقع أن تنمو السعة 1.4 مليون مقعد في الأسبوع المقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news